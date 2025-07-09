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Бывший президент Южной Кореи взят под стражу снова

9 июля 2025, 22:14 410

Центральный окружной суд Сеула постановил повторно взять под стражу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в рамках расследования событий военного положения 3 декабря 2024 года, сообщило агентство Yonhap.

Суд обоснованно опасается уничтожения доказательств. Специальный прокурор Чо Ын Сок подал соответствующее заявление 6 июля. Юн Сок Ёль подозревается в пяти основных правонарушениях, включая подделку документов, препятствование работе властей и попытки уничтожения улик.

Ранее ему предъявили обвинения в организации мятежа против государственного строя.

Суд заседал с 14:20 до 21:01 по местному времени. Юн Сок Ёль выступил с двадцатиминутной речью, после чего был доставлен в следственный изолятор.

Ранее, 25 июня, суд отклонил ходатайство прокурора об аресте. В январе другой суд уже постановил взять Юн Сок Ёля под стражу, но после протестов его освободили. В апреле Конституционный суд утвердил его импичмент.

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