Оппозиция Турции требует досрочных выборов президента

Ранее Озель сообщал, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте 9 июля сообщил, что в повестке правительства нет вопроса о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Отвечая на призывы Озгюра Озеля провести досрочное голосование, Эрдоган сказал: «Напоминаю ему (Озелю) еще раз. Поскольку Конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, а муниципальные - в 2029 году. Господин Озель, у вас, возможно, есть собственное видение и вы можете ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать, что именно тогда должны состояться выборы. Но у властей и народа такой повестки нет», - заявил президент Турции.