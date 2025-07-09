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Оппозиция Турции требует досрочных выборов президента

9 июля 2025, 22:18 882

Глава турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель вновь предложил провести досрочные президентские выборы в ноябре этого года.

Озель заявил, что у оппозиции есть свой кандидат в президенты, имея в виду арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Ранее Озель сообщал, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте 9 июля сообщил, что в повестке правительства нет вопроса о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Отвечая на призывы Озгюра Озеля провести досрочное голосование, Эрдоган сказал: «Напоминаю ему (Озелю) еще раз. Поскольку Конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, а муниципальные - в 2029 году. Господин Озель, у вас, возможно, есть собственное видение и вы можете ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать, что именно тогда должны состояться выборы. Но у властей и народа такой повестки нет», - заявил президент Турции.

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