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Путин уволил своего спецпредставителя

9 июля 2025, 22:25 2303

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел. Также он больше не занимает пост спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины отставки не уточняются. Кто займет его должности, пока не сообщается.

Михаил Богданов

Михаил Богданов - дипломат с большим опытом работы в арабском мире. С начала 1970-х он работал в МИДе и был в длительных командировках в Йемене, Ливане и Сирии. В конце 1990-х — начале 2000-х был послом России в Израиле. Потом несколько лет руководил департаментом МИДа по Ближнему Востоку и Северной Африке. С 2005 года работал в Египте как посол и представитель России при Лиге арабских государств.

В 2011 году стал заместителем министра иностранных дел, а с 2012 года — специальным представителем президента по Ближнему Востоку, позже — и по Африке. Он отвечал за отношения с этими регионами, а также за контакты с исламскими организациями.

Богданов - кандидат исторических наук, награжден орденами и имеет звание почетного работника МИДа.

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