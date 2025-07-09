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ХАМАС согласился отпустить заложников

9 июля 2025, 22:47 639

Палестинское движение ХАМАС объявило, что в ходе консультаций в Дохе согласилось освободить 10 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Консультации по спорным вопросам продолжаются, следует из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале боевиков.

"ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении.

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