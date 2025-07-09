Турция приступает к разведке нефти и газа у берегов Пакистана

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Исламабаде с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Благодаря соглашению, достигнутому с Исламабадом, турецкие компании начнут осуществлять деятельность по разведке нефти и природного газа у побережья Пакистана.

Глава МИД Турции отметил, что турецкие компании впервые будут участвовать в разведке нефти и природного газа в Пакистане.

«И это станет одним из результатов нашей более структурированной работы», - подчеркнул Фидан.

Турецкий министр также привлек внимание к шагам, предпринимаемым с целью увеличения объема взаимной торговли между Турцией и Пакистаном до 5 млрд долларов.

По его словам, рассматриваются в том числе «механизмы сотрудничества в области горнодобывающей промышленности, природного газа, нефти и редкоземельных металлов».

«В этом контексте соглашение, подписанное в апреле этого года между Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) и национальными нефтяными компаниями Пакистана, представляет собой крайне важный шаг», - отметил Фидан.

«Данное соглашение позволит турецким и пакистанским компаниям участвовать в разведке нефти и природного газа у побережья Пакистана, и это будет осуществляться впервые», - добавил он.

Турецкий министр также привлек внимание к турецко-пакистанскому взаимодействию, в основу которого, по его словам, заложены братские узы между народами, а также крепкая связь между лидерами обеих стран, которая способствует достижению более конкретных и продуктивных результатов.

«Наш долг — превратить наши братские отношения в институциональное партнерство. Мы предпринимаем чрезвычайно решительные шаги в этом направлении», — сказал Фидан, отметив, что сотрудничество в области экономики, энергетики, оборонной промышленности, образования и культуры растет с каждым днем.

Фидан также напомнил, что в феврале в Исламабаде состоялось 7-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, заявив , что следующее заседание Совета состоится в Турции в 2026 году.

Министр отметил, что между двумя странами продолжает эффективно функционировать и воздушное сообщение. По мнению Фидана, необходимо и далее укреплять морское, сухопутное и железнодорожное сообщение, имеющее решающее значение для торговли.

Министр указал, что Фонд просвещения Турции «Маариф» (TMV) имеет более 80 учебных заведений в Пакистане и планирует и расширить свою образовательную сеть в этой стране.

Кроме того, Фидан заявил, что Турция и Пакистан добились значительных успехов в оборонной промышленности.

«Эти достижения – источник гордости для всех нас. Мы хотим укрепить наше сотрудничество в оборонной промышленности в предстоящий период. Это станет стратегически важным шагом для безопасности наших стран. У нас есть текущие проекты во многих областях в этом направлении», - подчеркнул министр.

«Обе страны на протяжении многих лет демонстрируют твердую решимость в борьбе с терроризмом и будут продолжать поддерживать друг друга в этом вопросе», - добавил он.

Турецкий министр также привлек внимание к позиции Пакистана и его поддержке в отношении Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), поблагодарив Исламабад за оказанную поддержку и выразив искреннюю уверенность в том, что отношения между Пакистаном и ТРСК будут и далее развиваться в предстоящий период.

Фидан заявил, что возникающие кризисы в регионе в очередной раз продемонстрировали критически важное значение достигнутой солидарности между Турцией и Пакистаном.

«Необходимо предпринять важные шаги для достижения мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе. Мы искренне убеждены, что должны сотрудничать с Пакистаном в этом направлении. Наши лидеры прилагают значимые усилия для того, чтобы сделать дипломатию и диалог в нашем регионе приоритетными в рамках Трехстороннего консультативного механизма Турция - Пакистан - Азербайджан», - сказал он.

Ссылаясь на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что «в войне нет победителей, а в мире нет проигравших», Фидан отметил, что позиция Турции по вопросам Южной Азии сформирована именно в рамках такого подхода.

Фидан также обратил внимание на то, что имевшая ранее место напряженность между Пакистаном и Индией продолжает оставаться предметом пристального внимания.

«Все мировое сообщество наблюдает за спокойной и уравновешенной позицией Пакистана. Эта напряженность продемонстрировала, что конфронтация между двумя ядерными державами будет иметь серьезные последствия. Мы приветствуем решение о прекращении огня. Для предотвращения подобных инцидентов необходимо активизировать содержательный и эффективный диалог между сторонами», - сказал министр, отметив, что Турция всегда готова оказать необходимую поддержку в этом направлении.

Турецкий министр также прокомментировал атаки Израиля на Иран.

«Пакистан и Турция, две соседние с Ираном страны, на самом высоком уровне осудили атаки Израиля на Иран, которые нарушают международное право. Считаем, что израильская агрессия представляет угрозу не только для стран региона, но и для всего мира в целом», - отметил министр.

Фидан заявил, что Турция продолжит вносить конструктивный вклад в поиск мирного решения проблемы путем переговоров, указав при этом на то, что «атаки Израиля на Иран не должны отвлекать внимание мирового сообщества от геноцида, происходящего в Газе».

«В настоящее время обсуждается план постоянного прекращения огня и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу. Мы находимся в постоянном контакте со странами-посредниками в этом вопросе», — сказал Фидан, отметив, что Анкара поддерживает диалог со странами-посредниками и продолжает вносить вклад в дело продвижения переговорного процесса.

«Турция и впредь будет отстаивать права палестинского народа и палестинское дело», - подчеркнул он.