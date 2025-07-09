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США ввели санкции против представителя ООН

9 июля 2025, 23:48 196

США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

Франческа Альбанезе

«Сегодня я налагаю санкции на специального докладчика Совета ООН по правам человека Франческу Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки спровоцировать Международный уголовный суд на действия против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля», — говорится в публикации.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут поддерживать партнеров в их праве на самооборону. Кроме того, он отметил, что Вашингтон не станет терпеть «политическую и экономическую войну» со стороны Альбанезе, направленную против Соединенных Штатов и Израиля.

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