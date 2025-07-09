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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Санчес сравнил Нетаньяху с Путиным

9 июля 2025, 23:59 825

Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе войдут в историю «как один из самых мрачных эпизодов XXI века», заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Никто, кто попирает основополагающие принципы ЕС или использует голод и войну для уничтожения легитимного государства, не может быть партнером Европейского союза», — подчеркнул он в выступлении перед парламентом.

«Ужасающие кадры детей, которые ищут свои семьи под завалами или умирают от голода в палатках, должны не просто трогать нас и вызывать стыд — они должны побуждать международное сообщество, особенно Европу, к действиям», — добавил Санчес.

Премьер напомнил, что в феврале 2024 года Испания и Ирландия призвали ЕС проверить, выполняет ли Израиль условия Соглашения об ассоциации с ЕС. По итогам проверки, как сообщил Санчес, были выявлены «более чем достаточные признаки» нарушения Израилем статьи 2, которая связывает сотрудничество с соблюдением прав человека.

«То, за что мы осуждаем Путина в Украине, мы не можем позволить Нетаньяху делать в Палестине», — заключил глава правительства Испании.

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