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Памятник Сталину в Вологде признали незаконным

00:11 888

Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск региональной прокуратуры и постановил демонтировать памятник Иосифу Сталину на территории музея «Вологодская ссылка» и вернуть его изготовителю. Предприниматель Екатерина Ложеницына также должна возместить бюджету области 10,5 млн рублей, потраченных на создание монумента.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал вердикт «правовыми нюансами» и заверил, что памятник останется на месте.

Иск был подан после проверки прокуратуры, которая выявила нарушения в сфере госзакупок — несоблюдение принципов открытости и эффективного расходования средств. Надзорный орган потребовал признать контракт недействительным и взыскать потраченные деньги.

Памятник был установлен в декабре 2024 года и вызвал общественный резонанс. Помимо него, в области есть еще два памятника Сталину: бронзовый бюст в поселке Кадуй и чугунный монумент в Никольске. Инициаторами их установки выступили региональное отделение КПРФ и представители старшего поколения.

В России насчитывается более 110 памятников Сталину в 26 регионах, большинство из них появились при президенте Владимире Путине.

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