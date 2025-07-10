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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Путин игнорирует Трампа

00:27 1304

Кремль игнорирует призывы президента США Дональда Трампа к прекращению войны в Украине, поскольку Владимир Путин верит в способность российской армии прорвать фронт и сломить украинскую оборону.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам двух собеседников издания, российский президент считает, что преимущество России на поле боя растет, и оборона Украины может не выдержать в ближайшие месяцы. Путин, по их словам, не видит смысла завершать боевые действия без значительных уступок со стороны Киева.

«Он не пожертвует своими целями на Украине ради улучшения отношений с Трампом», — подтверждает мнение источников старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия — Евразия Татьяна Становая.

При этом изменение риторики Трампа — от симпатий к Путину к открытому раздражению — в Кремле воспринимают спокойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил:

«Мы спокойно к этому относимся. Мы ожидаем продолжения нашего диалога с Вашингтоном и наших усилий по восстановлению наших серьезно нарушенных двусторонних отношений».

По словам источников NYT, Путин изначально был готов к тому, что терпение Трампа может иссякнуть. Он допускает возможность ужесточения санкций, но пока их нет — как и расширения военной поддержки Украины.

«Если нет растущих расходов, почему он (Путин) должен менять свое поведение?» — отмечает Штефан Майстер из Немецкого совета по международным отношениям.

Собеседники издания добавляют, что в Кремле в целом довольны диалогом с Трампом. Возобновление прямых переговоров между лидерами России и США в 2025 году стало для Москвы дипломатическим прорывом после трех лет международной изоляции.

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