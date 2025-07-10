Дружба-жвачка закончилась

«Дружба-жвачка» Москвы с Трампом, похоже, заканчивается. Терпение импульсивного президента Америки, который хотел сначала урегулировать украинский конфликт за 24 часа, потом за две недели, потом за сто дней, а сейчас признается, что «все слишком сложно», кончилось. И главное, что он подчеркивает уже раз за разом – он больше не очарован Путиным, он в нем разочарован. Их последний разговор (8 июля), видимо, прошел совсем плохо. Это «разочарование» сопровождается другими заявлениями Трампа и его окружения о возобновлении военных поставок Украине. А тут еще телеканал CNN опубликовал аудиозапись от мая 2024 года, на которой Трамп, тогда кандидат в президенты, рассказывает, как пригрозил Путину «разбомбить Москву к чертям», если тот введет войска на Украину.

На самом деле, пересказ упомянутого разговора Трампа с Путиным появился еще в мае прошлого года, да и сам Трамп накануне выборов еще раз почти дословно его пересказывал. А сейчас, видимо, пресса, публикуя запись, просто решила подыграть наступлению, как считают многие в США, нового этапа в отношениях Москвы и Вашингтона, который будет характеризоваться уже гораздо более жестким подходом Белого дома по отношению к Москве. В том числе Белый дом, судя по всему, дал отмашку на принятие нового, весьма жесткого закона об антироссийских санкциях. На днях в Конгрессе ему дадут ход. Возобновление поставок оружия Украине – из этого же ряда. В Вашингтоне при этом представляют дело так, будто недавняя неожиданная для всех пауза в таких поставках была чуть ли не единоличной инициативой главы Пентагона Пита Хегсета. Идя навстречу просьбе Зеленского, высказанной в ходе их телефонного разговора 4 июля, президент США, видимо, готов отправить Украине дополнительную систему ПВО Patriot и содействовать тому, чтобы еще одну-две системы поставили другие союзники. США уже передали Украине три системы Patriot, Германия — тоже три, а группа европейских стран еще одну. Однако на фоне наращивания российских ударов они, похоже, не справляются. Также будут переданы 10 ракет-перехватчиков для системы Patriot, что в Киеве, правда, тут же назвали смехотворным объемом. Этого даже на один серьезный бой не хватит. Судя по всему, речь идет о возобновлении поставок в рамках пакета, который остался в наследство от Байдена (новых с тех пор не принимали) и который включал в себя 30 ракет-перехватчиков Patriot, а также 8400 155-мм артиллерийских снарядов, 142 ракеты Hellfire и 252 управляемые ракеты для системы залпового огня. Не так чтобы много.

Ранее британская газета The Guardian подсчитала, что у США у самих после 12-дневной войны Израиля с Ираном, где им пришлось тоже поучаствовать, осталось лишь 25% перехватчиков ракет Patriot, что и вызвало обеспокоенность в Пентагоне. Снабжение ВСУ до сих пор шло по двум каналам: путем списания запасов самого Пентагона и посредством так называемой «Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI)», согласно которой Пентагон платит военным подрядчикам за производство оружия для ВСУ. Оба механизма были Хегсетом поставлены на паузу. Сколько уже поставлено ракет-перехватчиков для систем Patriot, неизвестно. Есть оценки насчет ПЗРК Stinger, которых было поставлено около 2 тысяч. Также известно, что теперь сами США увеличивают производственные мощности для перехватчиков ракет Patriot, поставив цель производить 650 единиц в год к 2027 году. В настоящее время корпорация Lockheed Martin производит около 500 ракет в год, примерно по 48 штук в месяц по цене 4 млн долларов за штуку. Плюс Boeing увеличивает производство самонаводящихся боеголовок для ракет-перехватчиков Patriot. До 2022 года в США производили 21 такую ракету в месяц. В любом случае, прежние угрозы Трампа отстраниться от украинского кризиса, на что некоторые в Москве, возможно, даже рассчитывали, более не актуальны. Сейчас Вашингтон ближе к тому, чтобы усилить давление на Москву. Не исключено, что уверенности по этой части в том числе Трампу придала успешная операция США против Ирана – а Трамп считает ее успешной – дескать, вот она рейгановская формула «мир с позиции силы» в действии – и сработала с Тегераном (хотя далеко еще не факт, на самом деле), значит, сработает и с Москвой. В Кремле пока осторожничают с оценками действий Вашингтона, поскольку не хотят до конца ссориться с Трампом. Ведь если иметь ввиду тот же готовящийся законопроект о санкциях, то он, скорее всего, вручит все основные рычаги их применения в руки исполнительной власти, то есть все того же Трампа, так что лучше его лишний раз не злить. Трамп, в свою очередь, сейчас действует синхронно с Конгрессом и в целом с американским истеблишментом, где доминируют антироссийские настроения. И президент не хочет идти против Конгресса и против Республиканской партии. В Вашингтоне зрело и наконец созрело впечатление, что, как считалось, «заигрывание с Путиным» мало того, что не пользовалось популярностью, но и не принесло никаких результатов. Да и сам Трамп изначально говорил, что он попробует договориться, а если не получится, тогда он усилит санкционное давление на Москву. Он также еще в апреле говорил, что у него терпение скоро кончится, — ну вот оно и кончилось.

Так что было с самого начала понятно, что все эти миротворческие попытки Трампа могут дать Москве лишь временную отсрочку, но не смогут предотвратить новые осложнения с Америкой из-за Украины, поскольку главное условие осталось прежним: США, как и Запад в целом, не могут позволить России «выиграть СВО». И когда в Москве говорят о каких-то компромиссах, то вовсе не о тех, о которых говорят на Западе. По Украине Москва по-прежнему придерживается максималистской позиции. Симптоматично, что даже по тем вопросам, которые вроде бы стоят отдельно от урегулирования по Украине, Вашингтон не готов вести диалог с Москвой: недавно по инициативе США были прерваны переговоры по нормализации работы дипломатических ведомств. Так что и все благодушествующие разговоры об инвестициях, освоении Арктики, совместной добыче Россией и Америкой редкоземельных металлов — это абсолютные розовые иллюзии. Потому что вне контекста Украины Америка, в том числе при Трампе, ни на какую нормализацию отношений с Россией не пойдет. А тут еще глава ЦРУ вбросил новую взрывоопасную тему: Джон Рэтклифф пообещал доложить Трампу о применении российской армией химического оружия на Украине, в чем ранее Минобороны Нидерландов обвинили Москву. Трамп подтвердил, что не намерен мириться с подобными нарушениями. Кстати, незадолго до этого российское Минобороны в порядке упреждающей информации заявило, что это ВСУ применяют химоружие, что нашли какие-то запасы такого химоружия, и даже назывались конкретные его виды. Так что подспудно эта тема уже висела.