Российского баскетболиста задержали во Франции

«Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей... США обвиняют Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он отрицает обвинения», — заявил источник.

Отмечается, что Касаткин был арестован в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Баскетболист прибыл во Францию вместе с невестой, которой недавно сделал предложение. В данный момент россиянин ожидает экстрадиции.