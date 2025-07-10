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Российского баскетболиста задержали во Франции

01:10 457

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Об этом сообщает Le Monde.

«Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей... США обвиняют Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он отрицает обвинения», — заявил источник.

Отмечается, что Касаткин был арестован в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Баскетболист прибыл во Францию вместе с невестой, которой недавно сделал предложение. В данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

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