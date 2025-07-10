«ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» и вышел в финал чемпионата мира

В Нью-Йорке состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира-2025, в котором встречались французский «ПСЖ» и испанский «Реал».

На 6-й минуте полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис открыл счет. На 9-й минуте вингер Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды. На 24-й минуте Фабиан Руис оформил дубль. А на 87-й минуте вышедший на замену форвард Гонсалу Рамуш установил окончательный счет.

13 июля в финале «ПСЖ» сыграет с английским «Челси», который в полуфинале со счетом 2:0 обыграл бразильский «Флуминенсе».