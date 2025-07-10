Трамп готов поддержать санкции против России при одном условии

Президент США Дональд Трамп согласен поддержать законопроект о введении жестких санкций против России, но настаивает на том, чтобы лично контролировать их отмену. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, текущая версия инициативы предусматривает, что президент сможет приостановить действие 500-процентных пошлин на российскую нефть и уран сроком до 180 дней. Конгресс добился включения механизма контроля за возможным продлением отсрочки — его одобрение должно быть обязательным.

Однако администрация Трампа требует убрать этот пункт. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, законопроект «должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций».