США объявили торговую войну Бразилии

Президент США Дональд Трамп упрекнул власти Бразилии в недружественном отношении к Вашингтону и объявил о введении 50-процентной пошлины на весь импорт из этой страны с 1 августа 2025 года.

«Бразилия к нам относится нехорошо. Совсем нехорошо», — заявил Трамп на встрече с африканскими лидерами в Белом доме. Позднее он уточнил в соцсетях: «Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин».