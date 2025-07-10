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США объявили торговую войну Бразилии

01:43 172

Президент США Дональд Трамп упрекнул власти Бразилии в недружественном отношении к Вашингтону и объявил о введении 50-процентной пошлины на весь импорт из этой страны с 1 августа 2025 года.

«Бразилия к нам относится нехорошо. Совсем нехорошо», — заявил Трамп на встрече с африканскими лидерами в Белом доме. Позднее он уточнил в соцсетях: «Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин».

Ранее США уже уведомили 12 стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о повышении пошлин с 1 августа. Размер новых сборов для этих государств варьируется от 25% до 40%. Власти США предупреждали, что готовы вернуться к жестким мерам, если не увидят прогресса в торговых переговорах.

Кроме того, Трамп вновь выступил в поддержку бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, назвав действия местных властей против него «политической охотой на ведьм».

В ответ действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал Трампу «меньше сидеть в интернете и больше заниматься обязанностями главы государства», напомнив, что Бразилия «уже пережила такого президента».

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