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Келлог: Украине нужен аналог Плана Маршалла

01:56 82

Восстановление Украины является трудной задачей, но опыт восстановления Европы после Второй мировой войны показывает, что это возможно за счет объединения усилий и внедрения плана, аналогичного Плану Маршалла, считает спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

"Я помню со студенческих лет историю, что такое американский план Маршалла... Я думаю, что нам нужно сделать то же самое с Украиной - восстановить то, что было. Это будет нелегко... Я думаю, что мы готовы к этому", - сказал он на панельной дискуссии "No Security - No Recovery", организованной Фондом Пинчука и YES на полях URC2025 в Риме в среду.

Келлог отметил, что Конференция по восстановлению Украины в Риме URC2025 важна именно в этом смысле.

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