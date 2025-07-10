Как сообщал ранее haqqin.az, 180 иранских политиков подписали обращение к Масуду Пезешкиану, в котором потребовали кардинального пересмотра подхода к управлению страной. По их мнению, война между Израилем и Ираном может стать историческим поворотным моментом для того, чтобы положить конец неэффективности властей, ошибочной внешней политике, дискриминации и несправедливости. Иранские силовики наращивают преследование недовольных, используя для этого самый неотразимый довод – они, дескать, израильские шпионы. Но время, когда можно было загасить эти протесты на корню уже ушло. Иран теперь громко, и ничего не боясь, ни Басидж, ни КСИР, кричит: «Перемен, мы ждем перемен». И если в канцелярии Верховного лидера надеялись, что после внешней агрессии люди привычно сплотятся вокруг властей – то ничего подобного не произошло. Более того, все пошло совсем не так, поскольку у иранского общества появился теперь серьезный аргумент: «Мы терпели ваши внешнеполитические авантюры, деньги на которые вы отнимали от нас. Вы убеждали, что Иран могуч и на каждую враждебную вылазку ответит сокрушительным ударом – мы верили и затягивали пояса. И где теперь это все? Выходит, вы нам лгали?»

И режиму возразить нечего. Потому что стоило Израилю и США даже не слишком серьезно, вполсилы всего, показать Тегерану свои возможности, причем, даже не тронув критически важные для иранской экономики объекты, вроде порта в Бендер-Аббасе, как выяснилось, что «а шах-то голый». И грозен только на словах, которые произносит с оглядкой на небо, где господствует израильская авиация. Союзники, которыми так кичился Иран, от членов «Оси сопротивления», из тех, кто остался жив, до Москвы и Пекина – и пальцем не пошевелили, чтобы прийти Ирану на помощь. Впрочем, гениальность иранской дипломатии простерлась настолько далеко, что в «соглашениях о стратегическом партнерстве» Тегерана с Россией и КНР такой вариант даже не предусматривался, что бы там не говорили по этому поводу в самом Иране. Другое дело, что даже после разгрома в 12-дневной войне - а как назвать иначе ситуацию, когда ядерная программа заторможена, командный корпус КСИР «вынесен», ракетные пусковые установки частично уничтожены, ПВО сметена и быстро возобновить ее не получится, а израильские ВВС могут беспрепятственно атаковать любые цели в Иране как в тире – иранский режим не сделал для себя соответствующих выводов.

И не потому, что он интеллектуально ограничен, совсем нет, за время своего существования, в ситуациях «если прижмет», когда казалось, что все, тупик - он мог совершать самые головокружительные виражи, вызывавшие уважительное изумления и у друзей, и у врагов. Нет, у иранских элит хватает ума и изворотливости, но сейчас они столкнулись с новой ситуацией внутри страны. С ситуацией, в которой косметических реформ и одноразовых уступок уже недостаточно – иранское общество требует кардинальных преобразований. А что в первую очередь подразумеваю под собой «кардинальные преобразования»? Правильно, передел собственности. Если кратко – это означает: снижение роли КСИР и Басидж в общественной жизни Ирана, а что принципиальнее - чтобы принадлежащие им предприятия платили налоги в казну, а не уходили в непрозрачные «специальные фонды», из которых верхушка КСИР финансирует проиранских прокси и собственные проекты и спецоперации. Кроме того, такой же порядок должен распространиться на бонияды – квази-государственные религиозные фонды, возникшие после революции 1979 года. Которые контролируют до 40% ВВП, не платят налогов, получают бюджетные субсидии, льготные таможенные тарифы и преимущественный доступ к кредитам - и подчиняются напрямую только Верховному лидеру. Тот же «Фонд Мавзолея имама Резы» владеет 90% сельхозземель в провинции Хорасан, 56 компаниями и университетами.