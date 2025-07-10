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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Чучело Моди, граффити Хаменеи

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Нусейрат (Газа). Похороны жертв израильской бомбардировки

Калькутта (Индия). Полицейский пытается потушить горящее чучело премьер-министра Нарендры Моди во время общенациональной забастовки в знак протеста против антирабочей политики правительства

Тель-Авив (Израиль). Граффити с изображением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Найроби (Кения). В результате антиправительственных протестов погибли 30 человек, арестованы сотни демонстрантов

Марсель (Франция). Лесной пожар охватил северные кварталы Марселя

Ханчжоу (Китай). Люди ищут убежища из-за приближающегося тайфуна «Данас»

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03:44 111
Чучело Моди, граффити Хаменеи
Чучело Моди, граффити Хаменеи объектив haqqin.az
03:37 157
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы
00:45 2336
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Алиев встретился с президентом ОАЭ
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9 июля 2025, 19:00 11754
В Сирии начинается разоружение курдских формирований
В Сирии начинается разоружение курдских формирований обновлено 00:44
00:44 1629
Пашинян тоже встретился с президентом ОАЭ
Пашинян тоже встретился с президентом ОАЭ обновлено 23:43
9 июля 2025, 23:43 3527
Чемпионат Европы: Азербайджан обыграл Косово и сыграет с Данией
Чемпионат Европы: Азербайджан обыграл Косово и сыграет с Данией ФОТО; обновлено 23:22
9 июля 2025, 23:22 3987
Генералы больше не докладывают Трампу
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