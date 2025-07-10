Чучело Моди, граффити Хаменеи

Нусейрат (Газа). Похороны жертв израильской бомбардировки
Калькутта (Индия). Полицейский пытается потушить горящее чучело премьер-министра Нарендры Моди во время общенациональной забастовки в знак протеста против антирабочей политики правительства
Тель-Авив (Израиль). Граффити с изображением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Найроби (Кения). В результате антиправительственных протестов погибли 30 человек, арестованы сотни демонстрантов
Марсель (Франция). Лесной пожар охватил северные кварталы Марселя
Ханчжоу (Китай). Люди ищут убежища из-за приближающегося тайфуна «Данас»
Буэнос-Айрес (Аргентина). Город в тумане