На побережье Греции задержан еще один азербайджанец — перевозчик нелегалов

Береговая охрана Греции арестовала еще одного азербайджанца, перевозившего нелегальных мигрантов из Турции в эту страну. Греческие СМИ сообщают, что 6 июля днем один из местных жителей сообщил береговой охране о скоростном катере без пассажиров, движущемся в морской акватории к востоку от острова Самос. Береговая охрана направила в этот район патрульные катера, судно было задержано, а его пилот — восемнадцатилетний гражданин Азербайджана арестован по обвинению в торговле людьми.

Выяснилось, что гражданин Азербайджан высадил нелегальных мигрантов, которых привез из Турции, у берегов Греции и пытался вернуться обратно. Во время допроса азербайджанский юноша сообщил, где именно высадил своих пассажиров, и на основании этих данных греческая полиция обнаружила вблизи морского порта Вламари на острове Самос двенадцать нелегальных мигрантов, которых поместили во временный лагерь содержания.

Напомним, как сообщал ранее haqqin.az, 5 июля береговая охрана Греции с применением оружия задержала скоростной катер с двадцатью четырьмя нелегальными мигрантами на борту. Два его пилота — граждане Азербайджана в возрасте двадцати трех и двадцати двух лет были арестованы. До этого береговая охрана Греции неоднократно задерживала скоростные катера с нелегальными мигрантами, управляемые азербайджанцами.

Греческие СМИ пишут, что в Турции действуют мафиозные структуры, организующие морскую переправу нелегальных мигрантов на греческое побережье. Похоже, эта мафия активно вовлекает в свои ряды молодых азербайджанцев в качестве пилотов скоростных катеров.