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Ракетные удары по Киеву: город в огне

03:50 94

Российские войска подвергли ракетному обстрелу украинскую столицу. В результате нанесенных баллистическими ракетами и дронами ударов в пяти районах Киева вспыхнули пожары.

В городе звучат мощные взрывы. Украинские власти не сообщают о жертвах среди мирного населения.

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем сообщает, что по ходу налета «шахедов» и его отражения медики получили несколько вызовов в Шевченковский и Соломенский районы столицы.

По имеющейся у Кличко предварительной информации, в Шевченковском районе обломки дрона попали в жилой дом, в Дарницком районе горят другой жилой дом, а также заправка и гаражи.

Глава военной администрации города Тимур Ткаченко добавляет что в Соломенском районе в одном месте обломки попали в нежилое здание. в другом — горит крыша еще одного нежилого здания.

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