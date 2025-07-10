Ракетные удары по Киеву: город в огне

Российские войска подвергли ракетному обстрелу украинскую столицу. В результате нанесенных баллистическими ракетами и дронами ударов в пяти районах Киева вспыхнули пожары.
В городе звучат мощные взрывы. Украинские власти не сообщают о жертвах среди мирного населения.
Мэр Киева Виталий Кличко тем временем сообщает, что по ходу налета «шахедов» и его отражения медики получили несколько вызовов в Шевченковский и Соломенский районы столицы.
По имеющейся у Кличко предварительной информации, в Шевченковском районе обломки дрона попали в жилой дом, в Дарницком районе горят другой жилой дом, а также заправка и гаражи.
Глава военной администрации города Тимур Ткаченко добавляет что в Соломенском районе в одном месте обломки попали в нежилое здание. в другом — горит крыша еще одного нежилого здания.