Рубио ищет встречи с Лавровым

Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США утверждает, что в четверг госсекретарь Марко Рубио проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

"Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре в четверг, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента", - говорится в сообщении издания.