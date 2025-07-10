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Рубио ищет встречи с Лавровым

04:09 467

Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США утверждает, что в четверг госсекретарь Марко Рубио проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

"Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре в четверг, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента", - говорится в сообщении издания.

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