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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Смертный приговор за взятки

08:25 2188

Народный суд города Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район Китая) признал виновным во взяточничестве бывшего зампреда Народного политконсультативного совета Синьцзян-Уйгурского автономного района Доу Ваньгуя, сообщает «Синьхуа».

Экс-чиновник приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, лишен политических прав на всю жизнь, все его личное имущество конфискуется.

Сообщается, что под расследование Доу Ваньгуй попал в марте 2024 года, в октябре того же года его арестовали. Суд установил, что коррупционные преступления подсудимый совершал в течение 19 лет (2003—2022 годы). Занимая различные руководящие посты в Синьцзяне, использовал свои полномочия в интересах структур и лиц, связанных с подрядами, добычей полезных ископаемых, корпоративной хоздеятельностью и повышением по служебной лестнице. Суммарно его незаконный доход оценивается порядка 229 млн юаней (почти $32 млн).

Из судебного решения следует, что в качестве смягчающих обстоятельств учтено признание чиновником вины, его раскаяние, а также возвращение им незаконно полученных средств.

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