В Абу-Даби начались переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает официальный сайт главы государства.
В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает официальный сайт главы государства.
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