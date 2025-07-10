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В Абу-Даби начались переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

добавлено фото и видео
09:15 2321

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает официальный сайт главы государства.

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В Абу-Даби начались переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна
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В Сирии начинается разоружение курдских формирований
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00:44 2854
Пашинян тоже встретился с президентом ОАЭ
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