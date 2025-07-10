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Обыски у дашнаков, один задержан

09:45 440

В домах некоторых представителей АРФ «Дашнакцутюн» идут обыски, задержан член Ереванского городского комитета партии Арсен Мартоян, сообщают армянские СМИ со ссылкой на оппозиционного депутата Ишхана Сагателяна.

В частности, обыски проходят в доме депутата оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна и главы аппарата верховного органа АРФД Ваагна Матиняна. Манукян заявил СМИ, что обыски связаны не с его деятельностью, а сына, но не стал представлять подробности. Позже стало известно, что сына Манукяна – Тарона задержали.

9 июля решением суда был арестован сроком на два месяца другой депутат фракции «Армения» Артур Саркисян. Его обвиняют по статьям 43-308 и 43-419 УК Армении (подготовка теракта и подготовка захвата власти). Уголовное производство начато и в отношении руководителя фракции «Армения» Сейрана Оганяна и секретаря Арцвика Минасяна.

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