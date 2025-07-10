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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Суд отклонил апелляцию Сафарова

10:06 212

Суд Свердловской области не удовлетворил апелляционную жалобу Аяза Сафарова, задержанного в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев 27 июня в Екатеринбурге.

В суде сообщили, что Аяз Сафаров останется под арестом.

Согласно решению Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 29 июня 2025 года, в отношении Аяза Мехбалы оглу Сафарова была избрана мера пресечения в виде ареста до 19 июля 2025 года. Следственные органы обвиняют Сафарова в совершении преступления, предусмотренного статьей 105.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России провела рейды по домам азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты два человека, несколько получили ранения.

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