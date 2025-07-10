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Токаев обратился к Трампу

10:13 3078

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами по вопросам торговли. Об этом говорится в его ответном письме американскому лидеру Дональду Трампу, направленном после заявления Вашингтона о введении с 1 августа 2025 года 25-процентных пошлин на импорт казахстанских товаров.

«Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера США привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей», — подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что Астана готова к продолжению диалога ради выработки рационального решения и выразил уверенность в достижении компромисса по этому вопросу.

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