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«Секретное оружие» Трампа против России

10:22 2282

Президент США Дональд Трамп планирует использовать главу Минфина Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России. С таким заявлением выступила британская газета The Telegraph.

По ее мнению, Бессент является ключевым советником Трампа, который якобы может оставить президента РФ Владимира Путина «беззащитным», в то время как Трамп меняет стратегию в отношении России «с пряника на кнут».

Называя Бессента «революционером и нестандартным мыслителем», The Telegraph считает, что он может сыграть важную роль в увеличении экономического давления на Россию подобно тому, как помогал Трампу в ходе торговой войны с Китаем.

При этом, как отмечает газета, президент США вряд ли действительно готов атаковать Москву военным путем или имеет возможность и желание снабжать украинцев в бесконечной войне на истощение.

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