Польша пригрозила закрыть аэропорт для поставок ВСУ

Президент Польши Анджей Дуда не исключает возможности закрыть аэропорт в Жешуве, через который проходит 95% военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), для союзников по НАТО и самой Незалежной. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Nowy Ład.

«И украинцы, и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автобаны им принадлежат, простите, как будто они их. Но нет — они наши. Закрываем аэропорт в Жешуве, и доставляйте Украине морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах, как хотите», — отметил Дуда.

Также действующий президент подчеркнул, что страны НАТО без ведома Польши решили поставлять военную помощь ВСУ. По его словам, интересы Варшавы во время обсуждений на саммитах НАТО не учитываются.

«Нас не приглашают в очень важные международные органы, где решается вопрос о поставках помощи через нашу территорию. И в какой-то момент откровенно признаю, что в этом аспекте заблокировал итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе. Нас нельзя игнорировать, потому что мы транзитная страна для них и имеем право на свои ожидания», — сообщил Дуда.

Анджей Дуда несколько дней назад заявил, что именно Польша «спасла Украину». По его словам, Варшава первой передала Киеву тяжелую технику.