Эмин Амруллаев о русском секторе, сертификации учителей, проблемах в образовании...

Министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование» прояснил вопрос недовольства учителей, участвующих в сертификационном экзамене по химии. «Мы анализируем тесты после экзаменов. Это не значит, что если кто-то громко закричит, мы испугаемся. Я не понимаю внезапной активизации постороннего человека и его выступлений против сертификационного экзамена. Мы сертифицировали 20 000 учителей. Пятеро из них пытались пронести на экзамен телефон. Мы забрали телефоны и исключили их из экзамена. Это не означает, что процесс сертификации некорректен. Что касается экзамена по химии, то 350 учителей набрали высокие баллы. Мы постепенно переходим к шкалам T-test. Со временем все этому научатся», - отметил он. Министр также заявил, что в Баку около 20 000 родителей подали заявки на постановку детей в очередь в детские сады. Он с сожалением отметил, что спрос значительно превышает предложение. Эмин Амруллаев добавил, что за последние полгода 40 директоров детских садов были уволены, а более 100 получили выговоры и строгие взыскания. Кроме того, как подчеркнул министр, в следующем году планируется довести число детей, обучающихся в частных садах по гранту, до 5 000 человек: «Изначально по гранту в частных детских садах обучались 1 500 детей - это была пилотная программа. В следующем году наша цель - довести этот показатель до 5 000».

* * * 11:52 Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном закрытии русского сектора в школах страны. Выступая на мероприятии в Университете АДА на тему «Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование», министр опроверг подобные слухи. «В Азербайджане не обсуждается вопрос закрытия русского сектора. У нас есть школы с обучением на русском языке, и они демонстрируют хорошие результаты. Важно опираться на официальную информацию. Все школы в стране являются азербайджанскими, и знание государственного языка обязательно. Эти два вопроса нельзя смешивать. Мы хотим, чтобы дети хорошо знали и русский, и другие иностранные языки. Однако это не должно происходить в ущерб государственному языку», — заявил министр. Амруллаев также подчеркнул, что в настоящее время в школах ощущается нехватка квалифицированных учителей русского языка. «Наш приоритет — чтобы ученик хорошо знал родной язык, независимо от того, в каком секторе он учится. Ведь если ученик обучается за счет государственного бюджета, мы вправе требовать от него знания азербайджанского языка», - отметил он. При этом министр заметил, что при приеме на работу учителей максимальный балл для кандидатов в русском секторе составляет 50-60, в азербайджанском секторе показатель выше - 80 баллов. «Поэтому мы вынуждены брать на работу в русском секторе учителей, которые показывают средние результаты, потому что других специалистов нет», - заявил он. Говоря о процессе сертификации, министр отметил, что учителям, не прошедшим аттестацию с первого раза, предоставляется второй шанс. «Мы не управляем детским садом — мы работаем с учителями. Мы стремимся к качественным результатам. Во время экзаменов мы видим все: какой вопрос просматривал учитель, сколько времени на него потратил, какие ответы выбирал. В целом могут быть 1–2 сложных вопроса», — подчеркнул он. По словам Амруллаева, неправильно называть учителем того, кто работает в школе всего 1–2 часа в неделю. Он также обратил внимание на проблему, связанную с качеством подготовки учителей, ранее обучавшихся в колледжах: «Сегодня мы продолжаем ощущать последствия подготовки учителей в колледжах. Результаты сертификации показывают, что выпускники колледжей часто демонстрируют низкие показатели. Именно поэтому подготовка учителей в колледжах была приостановлена. Однако есть и исключения — отдельные педагоги, несмотря на базовое образование, смогли добиться высоких результатов благодаря собственному труду и саморазвитию».

* * * 11: 19 Очередной этап процесса сертификации учителей в Азербайджане завершен успешно. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, прошедшем в Университете АДА под названием «Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование», сообщает haqqin.az.

Министр напомнил, что процесс сертификации начался в 2022 году. По его словам, в результате аттестации около 8 тысяч учителей были отстранены от работы. «Недопустимо, чтобы в азербайджанской школе работал учитель, который не может ответить хотя бы на 30 экзаменационных вопросов», — подчеркнул Амруллаев. Он отметил, что основной целью сертификации является не увольнение педагогов, а повышение качества образования. Министр заметил, что более 56 тысяч учителей по итогам оценки получили повышение заработной платы. «Новые учителя не назначаются на места уволенных, так как в ряде школ наблюдается избыток кадров. Если, например, в школе работает 28 учителей, зарплата не может быть высокой. Нагрузка должна быть справедливо распределена между учителями, набравшими более высокие баллы», — пояснил министр.