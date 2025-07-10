Вьетнам пригласил Азербайджан на национальные торжества

Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг направил приглашения министерствам обороны восьми стран – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Камбоджи, Китая, Кубы, Лаоса и России - принять участие в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября, пишет Вьетнамское информационное агентство (ВИА).
Куба уже официально ответила на приглашение, сообщив, что министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера примет участие в торжественной церемонии в Ханое.
Лаос и Камбоджа также выразили поддержку инициативе и сообщили о готовности направить свои подразделения для участия в параде.