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Вьетнам пригласил Азербайджан на национальные торжества

11:23 874

Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг направил приглашения министерствам обороны восьми стран – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Камбоджи, Китая, Кубы, Лаоса и России - принять участие в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября, пишет Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Куба уже официально ответила на приглашение, сообщив, что министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера примет участие в торжественной церемонии в Ханое.

Лаос и Камбоджа также выразили поддержку инициативе и сообщили о готовности направить свои подразделения для участия в параде.

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