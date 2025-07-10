Москва пугает Ереван санкциями

Послу Армении в России Гургену Арсеняну, который 7 июля был вызван в МИД России, поручили донести до армянских властей о возможном применении экономических санкций в отношении Армении. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что к таким мерам Россия пригрозила прибегнуть в случае выполнения Арменией требования Запада о блокировке российских гостелеканалов в общественном мультиплексе страны.
Газета пишет, что беседа заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с Гургеном Арсеняном «была не из приятных»: «Арсеняну прямо заявили, что знают, что задумали власти Армении и как они нагнетают антироссийские настроения».
1 июля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости серьезно рассмотреть вопрос прекращения вещания российских телеканалов в Армении. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с журналистами в парламенте, комментируя арест главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, реакцию на него России и возможное влияние на армяно-российские отношения. 4 июля посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и направили ноту протеста в связи с «недружественной, зачастую враждебной пропагандой в отношении правительства Армении в СМИ РФ». Позже 7 июля Галузин довел до посла Армении позицию о необходимости поддержания в Армении «конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей».