USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.1757
Подписаться на уведомления
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Москва пугает Ереван санкциями

армянские СМИ
11:34 2017

Послу Армении в России Гургену Арсеняну, который 7 июля был вызван в МИД России, поручили донести до армянских властей о возможном применении экономических санкций в отношении Армении. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что к таким мерам Россия пригрозила прибегнуть в случае выполнения Арменией требования Запада о блокировке российских гостелеканалов в общественном мультиплексе страны.

Газета пишет, что беседа заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с Гургеном Арсеняном «была не из приятных»: «Арсеняну прямо заявили, что знают, что задумали власти Армении и как они нагнетают антироссийские настроения».

1 июля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости серьезно рассмотреть вопрос прекращения вещания российских телеканалов в Армении. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с журналистами в парламенте, комментируя арест главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, реакцию на него России и возможное влияние на армяно-российские отношения. 4 июля посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и направили ноту протеста в связи с «недружественной, зачастую враждебной пропагандой в отношении правительства Армении в СМИ РФ». Позже 7 июля Галузин довел до посла Армении позицию о необходимости поддержания в Армении «конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей».

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби
Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби добавлено фото и видео; обновлено 12:25
12:25 7796
Россия может ограничить ввоз продукции еще трех компаний Азербайджана
Россия может ограничить ввоз продукции еще трех компаний Азербайджана
11:43 1827
Москва пугает Ереван санкциями
Москва пугает Ереван санкциями армянские СМИ
11:34 2018
Эмин Амруллаев о русском секторе, сертификации учителей, проблемах в образовании...
Эмин Амруллаев о русском секторе, сертификации учителей, проблемах в образовании... фото; обновлено 12:16
12:16 2105
Массированная комбинированная атака на Киев: город в огне, погибшие, разрушения...
Массированная комбинированная атака на Киев: город в огне, погибшие, разрушения... обновлено 10:59
10:59 8626
Апелляцию Акифа Сафарова вернули
Апелляцию Акифа Сафарова вернули обновлено 10:27
10:27 2234
Токаев обратился к Трампу
Токаев обратился к Трампу
10:13 3089
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией
02:55 7964
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия?
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия? главная тема
9 июля 2025, 15:06 13932
На побережье Греции задержан еще один азербайджанец – перевозчик нелегалов
На побережье Греции задержан еще один азербайджанец – перевозчик нелегалов
03:44 2539
Чучело Моди, граффити Хаменеи
Чучело Моди, граффити Хаменеи объектив haqqin.az
03:37 3439

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби
Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби добавлено фото и видео; обновлено 12:25
12:25 7796
Россия может ограничить ввоз продукции еще трех компаний Азербайджана
Россия может ограничить ввоз продукции еще трех компаний Азербайджана
11:43 1827
Москва пугает Ереван санкциями
Москва пугает Ереван санкциями армянские СМИ
11:34 2018
Эмин Амруллаев о русском секторе, сертификации учителей, проблемах в образовании...
Эмин Амруллаев о русском секторе, сертификации учителей, проблемах в образовании... фото; обновлено 12:16
12:16 2105
Массированная комбинированная атака на Киев: город в огне, погибшие, разрушения...
Массированная комбинированная атака на Киев: город в огне, погибшие, разрушения... обновлено 10:59
10:59 8626
Апелляцию Акифа Сафарова вернули
Апелляцию Акифа Сафарова вернули обновлено 10:27
10:27 2234
Токаев обратился к Трампу
Токаев обратился к Трампу
10:13 3089
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией
02:55 7964
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия?
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия? главная тема
9 июля 2025, 15:06 13932
На побережье Греции задержан еще один азербайджанец – перевозчик нелегалов
На побережье Греции задержан еще один азербайджанец – перевозчик нелегалов
03:44 2539
Чучело Моди, граффити Хаменеи
Чучело Моди, граффити Хаменеи объектив haqqin.az
03:37 3439
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться