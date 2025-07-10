Москва пугает Ереван санкциями

Послу Армении в России Гургену Арсеняну, который 7 июля был вызван в МИД России, поручили донести до армянских властей о возможном применении экономических санкций в отношении Армении. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что к таким мерам Россия пригрозила прибегнуть в случае выполнения Арменией требования Запада о блокировке российских гостелеканалов в общественном мультиплексе страны.