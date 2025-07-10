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Россия может ограничить ввоз продукции еще трех компаний Азербайджана

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Россельхознадзор до 14 июля запросил у компетентного ведомства Азербайджана информацию о происхождении сырья некоторых производителей молочной продукции. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Это, в частности, ООО «АТЕНА» (производство молока и молочной продукции); ООО AZEMAL (молоко, сыр, сливочное масло, сливки); OOO AZ.MILKA EXPORT (производство и переработка молочных продуктов (сливочное масло).

Накануне Россельхознадзор ввел запрет с 11 июля на ввоз в Россию всех видов молочной продукции азербайджанских производителей ООО ALLBUY и OOO MILK PRODUCTS ввиду незаинтересованности компаний в дальнейших поставках своей продукции в Россию. В сообщении ведомства отмечалось, что «…Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало (Россельхознадзор), что ООО ALLBUY, осуществляющее изготовление молочной продукции (сливочного масла и сыров), и OOO MILK PRODUCTS, занимающееся производством и переработкой молочных продуктов (сливочного масла), не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию».

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