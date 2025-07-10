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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Евросоюз не верит США

12:03 485

Евросоюз не верит, что его отношения с США когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на промышленном форуме в Риме.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Мы не наивны и мы не думаем, что наши отношения с США вернутся на тот уровень, где они были раньше», - сказала фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС все еще продолжает вести переговоры с США о полном отказе от торговых тарифов, но не выразила по этому поводу никакого оптимизма.

По ее словам, 80% торговли Евросоюза приходится «не на США». Она сообщила, что Евросоюз сейчас форсирует эти отношения, стремясь как можно быстрее закрепить их, подписывая соглашения о свободной торговле с различными государствами мира.

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