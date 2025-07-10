Евросоюз не верит США

Евросоюз не верит, что его отношения с США когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на промышленном форуме в Риме.

«Мы не наивны и мы не думаем, что наши отношения с США вернутся на тот уровень, где они были раньше», - сказала фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС все еще продолжает вести переговоры с США о полном отказе от торговых тарифов, но не выразила по этому поводу никакого оптимизма.

По ее словам, 80% торговли Евросоюза приходится «не на США». Она сообщила, что Евросоюз сейчас форсирует эти отношения, стремясь как можно быстрее закрепить их, подписывая соглашения о свободной торговле с различными государствами мира.