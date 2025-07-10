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Нефтебазу экс-госсекретаря Дагестана передали государству

12:25 347

Крупнейший нефтеперевалочный комплекс Дагестана — ООО «Каспетролсервис» (ранее — ОАО «Дагнефтепродукт») — вместе с рядом связанных компаний перешел в собственность республики. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ от 7 июля.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства ООО «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии», «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированного на них имущества.

Суд признал, что имущество было незаконно выведено из федеральной собственности в частные руки. По данным следствия, в 2005 году тогдашний госсекретарь Магомед-Султан Магомедов использовал служебное положение, чтобы приватизировать госкомпанию через аффилированную структуру. Деньги за акции в бюджет не поступили.

После череды преобразований и смен собственников, активы перешли к его детям — Магомеду Магомедову, Хаписат Алпанаевой, Галимат Исмаиловой и Савдат Магомедовой.

7 июля глава Дагестана Сергей Меликов ликвидировал управление по обеспечению деятельности госсекретаря, а 1 июля Магомедов был официально освобожден от должности. Его задержали 25 июня, в тот же день прошли обыски.

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