Расследование против экс-глав ФБР и ЦРУ

Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники, позднее информацию подтвердили в самом Минюсте.

Расследование касается возможных нарушений, допущенных при попытке доказать предполагаемую связь Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. По данным The Washington Post, действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал ФБР информацию, касающуюся Джона Бреннана, для возбуждения уголовного дела по статье о лжесвидетельствовании перед Конгрессом.

Что касается Коми, то, как отмечает издание, масштаб и суть возможных обвинений пока остаются неясными.

Сам Дональд Трамп заявил, что не в курсе деталей, но резко отозвался о фигурантах дела: «Скажу так: они крайне бесчестные люди. Коррумпированные до мозга костей. И, возможно, им придется за это ответить», — приводит его слова Fox News.

Джон Бреннан в интервью MSNBC назвал расследование политически мотивированным: «Это печальный пример политизации разведсообщества и национальной безопасности». Он добавил, что на момент интервью ни Минюст, ни ФБР, ни ЦРУ с ним не связывались.