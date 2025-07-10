Полковника СБУ застрелили в Киеве

В Киеве возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Известно, что Служба безопасности и Национальная полиция Украины принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. По состоянию на сейчас имени погибшего не называют.
Продолжается досудебное расследование по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича pic.twitter.com/ZekILedCMP— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 10, 2025
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Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в Киеве. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.
«Неустановленный в настоящее время мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу и совершил 5 прицельных выстрелов, после чего с места совершения преступления скрылся», — написал Мосийчук.
По его словам, Воронин скончался на месте происшествия, а в данный момент принимаются меры для установления лица, совершившего выстрелы.
Информацию также подтвердил бывший и.о. командира воинской части ССО Роман Червинский.