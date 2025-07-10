Полковника СБУ застрелили в Киеве

В Киеве возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Известно, что Служба безопасности и Национальная полиция Украины принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. По состоянию на сейчас имени погибшего не называют.

Продолжается досудебное расследование по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.