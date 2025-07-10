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Полковника СБУ застрелили в Киеве

видео; обновлено 13:13
13:13 3136

В Киеве возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Известно, что Служба безопасности и Национальная полиция Украины принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. По состоянию на сейчас имени погибшего не называют.

Продолжается досудебное расследование по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

* * * 12:59

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в Киеве. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Неустановленный в настоящее время мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу и совершил 5 прицельных выстрелов, после чего с места совершения преступления скрылся», — написал Мосийчук.

По его словам, Воронин скончался на месте происшествия, а в данный момент принимаются меры для установления лица, совершившего выстрелы.

Информацию также подтвердил бывший и.о. командира воинской части ССО Роман Червинский.

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