Али Асадов выступил на сессии Генассамблеи Международной организации гражданской обороны

10 июля в Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны. В мероприятии принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. На церемонии открытия Али Асадов зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам сессии.
В обращении говорится: «Уважаемые участники сессии! Сердечно приветствую вас в городе Баку по случаю открытия третьей внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны.
Мы рады принимать у себя это международное мероприятие высокого уровня, посвященное вопросам, имеющим жизненно важное значение для обеспечения безопасности и благополучия людей во всем мире.
Проведение этой сессии в Азербайджане является ярким свидетельством того внимания, которое наша страна уделяет вопросам глобальной безопасности, снижению рисков бедствий и гражданской обороне.
Настоящая сессия проходит в решающий для человечества момент — на фоне роста числа природных и техногенных катастроф, углубляющегося климатического кризиса, появления новых угроз и вызовов, с которыми сталкиваются страны, а также серьезных испытаний, выпавших на долю систем гражданской обороны. В этой связи особенно важна ведущая и уникальная роль Международной организации гражданской обороны как единственной специализированной межправительственной структуры на международном уровне, способствующей развитию многостороннего сотрудничества и обеспечению глобальной координации в сфере гражданской обороны и защиты населения.
Международная организация гражданской обороны оказывает поддержку укреплению национальных структур, содействует обмену опытом и знаниями между странами с различным уровнем развития и ресурсами, а также укрепляет дух солидарности и партнерства между службами гражданской обороны.
Сегодня здесь собрались профессионалы и специалисты, представляющие различные страны, которые стоят на передовой борьбы с кризисами и бедствиями и посвятили свою жизнь служению обществу.
Я высоко оцениваю динамично развивающееся партнерство между соответствующими органами дружественных стран в области глобальной гражданской обороны, включая подготовку к чрезвычайным ситуациям и реагирование на бедствия.
Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в сфере гражданской обороны. Как ответственный член международного сообщества Азербайджан активно участвует в формировании и реализации глобальных инициатив, направленных на защиту человеческой жизни, охрану окружающей среды и инфраструктуры.
Ряд важных международных мероприятий, организованных в Азербайджане, особенно прошедшая в прошлом году конференция COP29 и Всемирный форум по урбанистике, который состоится в следующем году, служат делу решения наиболее актуальных проблем, беспокоящих человечество, устранения их последствий и в целом укрепления глобальной солидарности.
В настоящее время имеет стратегическое значение мобилизация усилий всех государств-членов и обеспечение совместной деятельности для укрепления устойчивости и авторитета Международной организации гражданской обороны как универсальной платформы для развития механизмов гражданской обороны.
На фоне растущих рисков современного мира крайне необходимо наличие сильной Международной организации гражданской обороны, способной отвечать на вызовы времени, адаптироваться к ним и выступать эффективным инструментом международной солидарности и взаимопомощи. Именно в этом контексте выборы на пост генерального секретаря, которые состоятся в ходе сессии, станут решающим этапом в определении направлений будущего развития организации.
Среди представленных кандидатов на этот пост есть и представитель Азербайджанской Республики. Уверен, что в случае избрания нашего представителя на должность генерального секретаря он будет прилагать последовательные и принципиальные усилия для повышения эффективности деятельности Международной организации гражданской обороны, обеспечения прозрачности и укрепления принципов подотчетного управления, а также формирования гибкой и эффективной организационной модели, пользующейся полным доверием международных партнеров.
Убежден, что третья внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны внесет вклад в дальнейшее укрепление международной системы гражданской обороны и совершенствование деятельности организации.
Передаю вам самые добрые пожелания и желаю успехов в работе мероприятия».