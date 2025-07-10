Али Асадов выступил на сессии Генассамблеи Международной организации гражданской обороны

10 июля в Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны. В мероприятии принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. На церемонии открытия Али Асадов зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам сессии.

В обращении говорится: «Уважаемые участники сессии! Сердечно приветствую вас в городе Баку по случаю открытия третьей внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны.

Мы рады принимать у себя это международное мероприятие высокого уровня, посвященное вопросам, имеющим жизненно важное значение для обеспечения безопасности и благополучия людей во всем мире.

Проведение этой сессии в Азербайджане является ярким свидетельством того внимания, которое наша страна уделяет вопросам глобальной безопасности, снижению рисков бедствий и гражданской обороне.

Настоящая сессия проходит в решающий для человечества момент — на фоне роста числа природных и техногенных катастроф, углубляющегося климатического кризиса, появления новых угроз и вызовов, с которыми сталкиваются страны, а также серьезных испытаний, выпавших на долю систем гражданской обороны. В этой связи особенно важна ведущая и уникальная роль Международной организации гражданской обороны как единственной специализированной межправительственной структуры на международном уровне, способствующей развитию многостороннего сотрудничества и обеспечению глобальной координации в сфере гражданской обороны и защиты населения.

Международная организация гражданской обороны оказывает поддержку укреплению национальных структур, содействует обмену опытом и знаниями между странами с различным уровнем развития и ресурсами, а также укрепляет дух солидарности и партнерства между службами гражданской обороны.

Сегодня здесь собрались профессионалы и специалисты, представляющие различные страны, которые стоят на передовой борьбы с кризисами и бедствиями и посвятили свою жизнь служению обществу.

Я высоко оцениваю динамично развивающееся партнерство между соответствующими органами дружественных стран в области глобальной гражданской обороны, включая подготовку к чрезвычайным ситуациям и реагирование на бедствия.

Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в сфере гражданской обороны. Как ответственный член международного сообщества Азербайджан активно участвует в формировании и реализации глобальных инициатив, направленных на защиту человеческой жизни, охрану окружающей среды и инфраструктуры.

Ряд важных международных мероприятий, организованных в Азербайджане, особенно прошедшая в прошлом году конференция COP29 и Всемирный форум по урбанистике, который состоится в следующем году, служат делу решения наиболее актуальных проблем, беспокоящих человечество, устранения их последствий и в целом укрепления глобальной солидарности.