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Румыния запретила въезд мэру Кишинева

13:34 752

МИД Румынии принял решение о запрете въезда в страну для мэра Кишинева Иона Чебана и еще двух граждан Молдовы.

Как отмечается в официальном заявлении, мера принята «по соображениям национальной безопасности».

Запрет на въезд в Румынию означает автоматическое ограничение на въезд и в другие страны Шенгенской зоны.

Ион Чебан

Имена двух других фигурантов румынская сторона не раскрыла, однако, по информации СМИ, речь идет о Наталье Морарь (журналистке и экс-кандидате в президенты) и Василе Тарлеве (лидере партии «Будущее Молдовы»).

Ион Чебан, возглавляющий партию «Национальное альтернативное движение» (MAN), обвинил в произошедшем правительство Молдовы.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ отметил, что власти не информировали Чебана, поскольку, согласно процедуре, лицо, которому запретили въезд, уведомляется напрямую.

Морарь ранее участвовала в организации оппозиционных встреч, на которых обсуждался единый кандидат на президентских выборах. Она также выступала с критикой Майи Санду, заявляя, что ее правление «стало символом старения, депопуляции и бедности». Василе Тарлев принимал участие в митинге ПСРМ и Петербургском международном экономическом форуме вместе с Игорем Додоном и Ириной Влах.

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