Румыния запретила въезд мэру Кишинева

МИД Румынии принял решение о запрете въезда в страну для мэра Кишинева Иона Чебана и еще двух граждан Молдовы.

Как отмечается в официальном заявлении, мера принята «по соображениям национальной безопасности».

Запрет на въезд в Румынию означает автоматическое ограничение на въезд и в другие страны Шенгенской зоны.