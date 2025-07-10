Румыния запретила въезд мэру Кишинева

МИД Румынии принял решение о запрете въезда в страну для мэра Кишинева Иона Чебана и еще двух граждан Молдовы.
Как отмечается в официальном заявлении, мера принята «по соображениям национальной безопасности».
Запрет на въезд в Румынию означает автоматическое ограничение на въезд и в другие страны Шенгенской зоны.
Имена двух других фигурантов румынская сторона не раскрыла, однако, по информации СМИ, речь идет о Наталье Морарь (журналистке и экс-кандидате в президенты) и Василе Тарлеве (лидере партии «Будущее Молдовы»).
Ион Чебан, возглавляющий партию «Национальное альтернативное движение» (MAN), обвинил в произошедшем правительство Молдовы.
Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ отметил, что власти не информировали Чебана, поскольку, согласно процедуре, лицо, которому запретили въезд, уведомляется напрямую.
Морарь ранее участвовала в организации оппозиционных встреч, на которых обсуждался единый кандидат на президентских выборах. Она также выступала с критикой Майи Санду, заявляя, что ее правление «стало символом старения, депопуляции и бедности». Василе Тарлев принимал участие в митинге ПСРМ и Петербургском международном экономическом форуме вместе с Игорем Додоном и Ириной Влах.