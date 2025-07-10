Стратегическое партнерство между Batıgöz и Pasha Investments

Между Batıgöz Sağlık Grubu (Medco Hospital Group) и компанией Pasha Investments подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно договоренности, на первом этапе в сотрудничество включены филиалы Batıgöz, действующие в Баку, Сумгаите и Ленкорани. До конца 2025 года в рамки партнерства войдут и новые клиники, открытие которых планируется в Товузе и Закатале.

«Следует отметить, что сеть клиник Batıgöz входит в состав международной медицинской управляющей компании Medco Hospital Group. Batıgöz, располагающий профессиональной командой врачей, на сегодняшний день осуществляет деятельность в 5 странах, объединяя 15 центров. Будучи международно признанной структурой в области офтальмологии, Batıgöz также специализируется на диагностике, лечении и хирургии по различным направлениям общей медицины. Все клиники оснащены самым современным оборудованием, соответствуют международным медицинским стандартам и отличаются пациентоориентированной моделью обслуживания.

Основная цель партнерства — не только повышение качества офтальмологических и общемедицинских услуг, но и обеспечение инвестиционной устойчивости в здравоохранении, расширение доступности медицинской помощи на местном и региональном уровнях, а также расширение географии предоставления услуг. Так, согласно подписанному соглашению, на следующем этапе планируется открытие новых филиалов Batıgöz в странах Центральной Азии и СНГ.

Данное стратегическое партнерство не только является примером устойчивой и целенаправленной инвестиционной деятельности в секторе здравоохранения Азербайджана, но и способствует укреплению международных позиций Batıgöz.

В то же время эта инициатива может рассматриваться как часть государственной социальной политики, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева, в частности, стратегии по обеспечению граждан качественными и доступными медицинскими услугами. Постоянное внимание и поддержка государства в области здравоохранения создают основу для ответственного и системного участия частного сектора в развитии этой сферы.

Как часть группы PAŞA Investments мы гордимся тем, что совместно реализуем это стратегическое партнерство в целях развития системы здравоохранения нашей страны», - говорится в сообщении компании.