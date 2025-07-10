Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном

Россия поддерживает проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога. Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира», – подчеркнул Песков.

Отметим, что 10 июля в Абу-Даби проходят переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.