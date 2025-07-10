Пезешкиан выдвинул условие МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация пересмотрит свое отношение к иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента исламской республики.

«Продолжение этого сотрудничества зависит от того, изменит ли МАГАТЭ свое двоякое отношение к ядерному досье. Любая повторная агрессия в отношении Ирана наткнется на еще более жесткий ответ, который заставит пожалеть», — подчеркнул Пезешкиан.

Напомним, что Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ.

В Иране в качестве условия для восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.