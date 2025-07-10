Возрожденный Лачин

Благодаря беспрецедентной победе армии Азербайджана в освобождении оккупированных территорий в Лачинский район продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев.

Здесь активно ведутся восстановительные работы. Созданы все возможности для трудоустройства местных жителей, тем самым улучшается их социальное благополучие. Это и сельское хозяйство, сфера услуг, туризм, строительство.

Представляем видеокадры города Лачина, подготовленные Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках Первой Государственной программы «Великое возвращение».