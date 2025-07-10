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В Европе создали фонд для Украины

14:24 456

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда реконструкции Украины и призвала привлечь 10 млрд евро инвестиций на поддержку Киева.

«Я готова объявить о создании европейского фонда восстановления Украины, который мы создали совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком, - заявила она на конференции в Риме. - Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь в Украину до 10 млрд частных инвестиций».

Фон дер Ляйен в ходе конференции обратилась к европейскому бизнесу с призывом «инвестировать в Украине сегодня».

Она также сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) выделила на помощь Киеву в общей сложности еще €4 млрд.

«Я могу объявить о выделении €1 млрд макрофинансовой помощи Украине и €3 млрд помощи из фонда поддержки Украины», - добавила глава ЕК.

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