Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило пресс-релиз по итогам встречи президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, состоявшейся в Абу-Даби.

В документе говорится: «10 июля 2025 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, состоялась встреча между президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения, на которой обсуждались различные аспекты азербайджано-армянской межгосударственной повестки дня нормализации. Подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога. Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении. Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами.

Президент Азербайджанской Республики и премьер-министр Республики Армения поблагодарили президента Объединенных Арабских Эмиратов его величество шейха Мохаммеда Бин Заеда Аль Нахайяна за искреннее гостеприимство и организацию двусторонней встречи».