Пекин не в курсе «своих» шпионов в Киеве

Министерство иностранных дел Китая заявило, что в настоящее время изучает ситуацию с задержанием двух граждан КНР в Украине, подозреваемых в попытке вывоза секретных материалов, связанных с украинскими ракетными технологиями.

Об этом сообщила представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга.