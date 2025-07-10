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О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Пекин не в курсе «своих» шпионов в Киеве

15:27 650

Министерство иностранных дел Китая заявило, что в настоящее время изучает ситуацию с задержанием двух граждан КНР в Украине, подозреваемых в попытке вывоза секретных материалов, связанных с украинскими ракетными технологиями.

Об этом сообщила представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга.

«Китайская сторона сейчас проводит проверку и изучает ситуацию», — заявила дипломат.

Она добавила, что если информация о задержанных подтвердится, Пекин будет «защищать законные права и интересы своих граждан в соответствии с законом».

Ранее украинские спецслужбы сообщили о задержании в Киеве двух граждан Китая, которые, по данным следствия, пытались передать секретную документацию о ракетном комплексе «Нептун» в органы безопасности КНР. Материалы касались технологий, имеющих стратегическое значение для обороноспособности Украины.

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