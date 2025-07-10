ЕС и Израиль расширяют помощь Газе

Европейский союз и Израиль достигли соглашения о расширении программы гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, в ближайшие дни ожидается существенное увеличение объемов ежедневных поставок гуманитарных грузов. Как отмечается, соглашение, которое было достигнуто при посредничестве главы евродипломатии Каи Каллас, предусматривает также открытие нескольких маршрутов для доставки помощи.

Ожидается, что помимо возобновления гуманитарных коридоров через Египет и Иорданию будут открыты дополнительные пункты пропуска на севере и юге сектора Газа. Согласно сведениям источника агентства, пекарням и общественным кухням будет разрешено распространять продовольственные товары, а поставки топлива для гуманитарных объектов должны возобновиться в ближайшее время.