USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.1757
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

ЕС и Израиль расширяют помощь Газе

15:26 464

Европейский союз и Израиль достигли соглашения о расширении программы гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, в ближайшие дни ожидается существенное увеличение объемов ежедневных поставок гуманитарных грузов. Как отмечается, соглашение, которое было достигнуто при посредничестве главы евродипломатии Каи Каллас, предусматривает также открытие нескольких маршрутов для доставки помощи.

Ожидается, что помимо возобновления гуманитарных коридоров через Египет и Иорданию будут открыты дополнительные пункты пропуска на севере и юге сектора Газа. Согласно сведениям источника агентства, пекарням и общественным кухням будет разрешено распространять продовольственные товары, а поставки топлива для гуманитарных объектов должны возобновиться в ближайшее время.

Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 810
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 166
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 1673
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 1837
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9180
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 1752
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8612
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 4010
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
13:50 3930
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки»
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки» горячая тема; все еще актуально
9 июля 2025, 21:57 7185
Полковника СБУ застрелили в Киеве
Полковника СБУ застрелили в Киеве видео; обновлено 13:13
13:13 4656

ЭТО ВАЖНО

Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 810
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 166
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 1673
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 1837
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9180
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 1752
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8612
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 4010
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
13:50 3930
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки»
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки» горячая тема; все еще актуально
9 июля 2025, 21:57 7185
Полковника СБУ застрелили в Киеве
Полковника СБУ застрелили в Киеве видео; обновлено 13:13
13:13 4656
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться