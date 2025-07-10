Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?

Как сообщает haqqin.az, в первый день этого месяца в оросительном канале Карабах , протекающем в селе Салманбейли Агджабединского района, утонул 17-летний Анар Амиров. 3 июля в поселке Киджебе Астаринского района 15-летний Мурад Агазаде упал в водохранилище, расположенное на территории поселка, и погиб. Несчастный случай произошел и в Бейлагане, в проходящей через район части канала Кохне Хангызы. Житель села Эйвазалылар, 16-летний Акбер Гасымов, утонул, купаясь в канале.

Несмотря на прохладную и ветреную погоду с начала пляжного сезона, практически каждые два-три дня поступают сообщения о случаях утопления. Порой среди погибших оказываются члены одной семьи, в том числе малолетние дети. За последние несколько лет такие трагические смерти стали обычным делом — в лучшем случае какие-то эксперты или врачи дают рекомендации по данной теме.

В Шамкире трое детей утонули в искусственном озере на территории села Гядимгала. Двое братьев - девятилетний Фарди и семилетний Реван - утонули, пытаясь спасти своего четырехлетнего двоюродного брата Исмаила Надирли.

Снова в Шамкире, в водохранилище Шамкирчай, утонули 21-летний Умид Ибрагимов и 20-летняя Алия Гасанова во время купания. В селе Керимбейли Физулинского района в бетонном канале утонул 16-летний житель села Нихад Нагизаде. На пляже Новханы во время купания утонул 23-летний Самир Хагвердиев. Также распространена официальная информация о том, что на пляже в Сабаильском районе в море утонули двое. Четырехлетний ребенок семьи, приехавшей на отдых из Баку, утонул в бассейне арендованного ими дома.

В прошлом месяце в местных СМИ сообщалось о молодых людях, утонувших во время купания на несанкционированных участках в Ленкорани и Астаре. Житель села Уладжалы Сабирабадского района, 2006 года рождения, Эльданиз Мамиев также утонул во время купания в Куре, на участке реки, проходящем через территорию села. Этот список обновляется ежедневно.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в прошлом месяце поступило 6 вызовов, связанных с утоплениями, из бакинских поселков Шихов, Бильгя, Бузовны и Пиршага в Баку. Два человека были госпитализированы в Медицинский центр Сабунчи, одному была оказана помощь на месте.

В ответ на запрос haqqin.az в TƏBİB сообщили, что зарегистрированы три случая смерти до прибытия врачей. Также поступали обращения из Саатлы, Астары и Ленкорани. В Ленкорани был спасен малолетний ребенок и доставлен в больницу. Трое человек погибли.

Начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы Акшин Алили сообщил, что за последние двадцать дней в водоемах было зарегистрировано одиннадцать случаев утопления.

«Люди, особенно дети и подростки, купаются в оросительных каналах, искусственных озерах, водохранилищах, не предназначенных для купания, что в итоге приводит к трагедиям. Эти водоемы отличаются сложным рельефом, быстрым течением, неограниченной видимостью и другими опасными характеристиками. Это участки с высоким риском утопления. Дно искусственных озер состоит из илистого слоя. Когда человек заходит туда, этот слой начинает его затягивать», — сказал начальник отдела.

Он отметил, что Государственная служба контроля за малыми судами и спасения на водах совместно с представителями местных исполнительных органов провела мониторинг прибрежных территорий. В результате были выявлены особо опасные участки с высоким риском утопления: «Территории, называемые «Миль-Кая» и «Шимал ГРЭС», представляют серьезную опасность. На «Шимал ГРЭС» расположена гидроэлектростанция. Для охлаждения ее двигателей используется морская вода: она забирается из моря, охлаждает двигатели, затем сбрасывается обратно. В месте соединения моря и канала образуются сильное течение и водоворот. Поэтому эта территория крайне опасна».

Опасными также признаны следующие участки: в поселке Бильгя — «двенадцатый переулок», в народе известный как «Дачник» или «Русский пляж»; в поселке Нардаран — район яхт-клуба и участок, называемый «Эстакада»; между поселками Новханы и Горадиль — участок «Сарыгая»; в Гарадагском районе — участок «Маяк». Эти зоны считаются особо опасными из-за подводного рельефа, обилия камней, скал и посторонних предметов. Выяснилось, что в таких местах скорость подводного течения превышает норму, особенно в ветреную погоду: в зависимости от скорости и направления ветра подводное течение направляется вглубь моря.

В любом случае основная ответственность лежит на самом утопающем.