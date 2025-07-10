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О чем договорились Алиев и Пашинян

Зеленский предложил «план Маршалла» для Украины

15:40 926

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров сформировать коалицию для восстановления страны, аналогичную плану Маршалла, который помог Европе восстановиться после Второй мировой войны.

Выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме, Зеленский подчеркнул необходимость системного подхода и слаженного руководства.

«Сейчас нам нужно создать коалицию для восстановления. Пусть это станет точкой отсчета. Мы знаем, что разрушила Россия, и знаем, что нужно, чтобы вернуть нормальную жизнь украинскому народу», — заявил президент.

По его словам, коалицию должны возглавить страны и компании, способные не только участвовать в восстановлении, но и привлечь других. Зеленский напомнил о значении плана Маршалла, реализованного США после войны: «Вспомните роль плана Маршалла в восстановлении и трансформации Европы. Благодаря этому Европа десятилетиями наслаждается миром и экономическим ростом».

Президент также отметил, что восстановление Украины представляет интерес не только для самой страны, но и для международных партнеров: «Это касается и ваших государств, ваших компаний, ваших технологий, ваших рабочих мест. Модель восстановления Украины может модернизировать и вашу промышленность, и инфраструктуру».

Зеленский призвал европейских партнеров поддержать идею создания коалиции и помочь в разработке конкретных механизмов финансирования.

Ранее в этот же день специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог также заявил о необходимости нового «плана Маршалла» для Украины. Он подчеркнул, что международное сообщество должно сыграть ключевую роль в восстановлении страны.

План Маршалла (официальное название — Европейская программа восстановления, ERP) был инициирован госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году и стал ключевым инструментом экономической помощи Западной Европе.

Тем не менее, согласно оценке Национального банка Украины, вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления в таком же формате на сегодня составляет менее 15%, и этот сценарий не включен в базовый макропрогноз регулятора.

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