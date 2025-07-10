Зеленский предложил «план Маршалла» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров сформировать коалицию для восстановления страны, аналогичную плану Маршалла, который помог Европе восстановиться после Второй мировой войны.
Выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме, Зеленский подчеркнул необходимость системного подхода и слаженного руководства.
«Сейчас нам нужно создать коалицию для восстановления. Пусть это станет точкой отсчета. Мы знаем, что разрушила Россия, и знаем, что нужно, чтобы вернуть нормальную жизнь украинскому народу», — заявил президент.
По его словам, коалицию должны возглавить страны и компании, способные не только участвовать в восстановлении, но и привлечь других. Зеленский напомнил о значении плана Маршалла, реализованного США после войны: «Вспомните роль плана Маршалла в восстановлении и трансформации Европы. Благодаря этому Европа десятилетиями наслаждается миром и экономическим ростом».
Президент также отметил, что восстановление Украины представляет интерес не только для самой страны, но и для международных партнеров: «Это касается и ваших государств, ваших компаний, ваших технологий, ваших рабочих мест. Модель восстановления Украины может модернизировать и вашу промышленность, и инфраструктуру».
Зеленский призвал европейских партнеров поддержать идею создания коалиции и помочь в разработке конкретных механизмов финансирования.
Ранее в этот же день специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог также заявил о необходимости нового «плана Маршалла» для Украины. Он подчеркнул, что международное сообщество должно сыграть ключевую роль в восстановлении страны.
План Маршалла (официальное название — Европейская программа восстановления, ERP) был инициирован госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году и стал ключевым инструментом экономической помощи Западной Европе.
Тем не менее, согласно оценке Национального банка Украины, вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления в таком же формате на сегодня составляет менее 15%, и этот сценарий не включен в базовый макропрогноз регулятора.