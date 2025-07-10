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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
16:00 1845

Переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшие в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с участием делегаций обеих сторон, могут стать решающими для будущего региона Южного Кавказа. Хотя на встрече и не ожидалось подписания мирного соглашения, согласованного сторонами еще в марте, начавшийся в Абу-Даби диалог, возможно, в ближайшие месяцы приведет к заключению мира, а также к достижению договоренности по Зангезурскому коридору.

По итогам встречи стороны провели подробные обсуждения по всем аспектам нормализации отношений, включая делимитацию границ, открытие Зангезурского коридора, мирный договор и другие вопросы. Было достигнуто общее согласие о продолжении переговоров в различных форматах.

Алиев и Пашинян подробно обсудили все аспекты нормализации отношений

Важным моментом является то, что стороны вновь выбрали формат прямых переговоров без участия посредников. Выбор Абу-Даби в качестве места встречи объясняется тем, что Объединенные Арабские Эмираты поддерживают партнерские отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном и при этом являются нейтральной страной, далекой от геополитических интриг на Южном Кавказе.

Директор ереванского независимого аналитического центра — Центра региональных исследований — Ричард Киракосян в интервью Euronews заявил, что приближение Армении и Азербайджана к подписанию мирного соглашения без участия России происходит на фоне ослабления позиций Москвы на Южном Кавказе. По его словам, агрессивная война, развязанная против Украины, затянулась и ослабила Россию, что привело к потере позиций Кремля в регионе.

Киракосян считает, что отход России от региона не является ее инициативой: наоборот, Баку и Ереван сами отдаляются от Кремля, поскольку их отношения с Москвой значительно ухудшились. Аналитик отметил, что проведение встречи в Абу-Даби сразу после первого визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и его переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле не случайность. По его словам, в ходе этих переговоров был достигнут «поразительный прогресс». Киракосян заявил, что за последние годы Армения осознала, насколько бессмысленно полагаться на Россию в качестве союзника. «Но могу сказать, что сегодня Армения и Азербайджан разделяют политику по устранению гегемонии России на Южном Кавказе», — добавил он.

По мнению Киракосяна, «сегодня Армения и Азербайджан разделяют политику по устранению гегемонии России на Южном Кавказе»

Армянский аналитик отметил, что в результате почти двух лет прямых переговоров Ереван и Баку в марте этого года сделали исторический шаг, согласовав текст мирного соглашения без участия России. По его словам, события прошлого года в Сирии и недавние события в Иране еще раз убедили армянское руководство в том, что в критические моменты Россия не защищает даже собственных союзников. Тем не менее Киракосян подчеркивает, что Россия не смирится с потерей Южного Кавказа. «Поскольку Москва утратила свои традиционные рычаги давления в этом регионе, она будет искать другие пути, чтобы сохранить свое влияние на Южном Кавказе», — заявил он.

Киракосян напомнил, что с начала этого года Москва предпринимает попытки восстановить отношения с Ереваном. Однако в то же время она продолжает оказывать давление на Армению. По его мнению, сообщения о планах России перебросить дополнительные силы на 102-ю военную базу в Армении также являются частью этого давления.

Аналитик добавил, что в условиях ослабления рычагов влияния на Армению Россия прибегает к различным дезинформационным кампаниям — например, вновь распространяет слухи о якобы существующей в Армении американской лаборатории по разработке биологического оружия. «Россия в значительной степени утратила силу и влияние как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии. Но это временное состояние, оно обманчиво. На горизонте сгущается большая буря», — заявил Киракосян.

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