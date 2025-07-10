Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ

Переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшие в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с участием делегаций обеих сторон, могут стать решающими для будущего региона Южного Кавказа. Хотя на встрече и не ожидалось подписания мирного соглашения, согласованного сторонами еще в марте, начавшийся в Абу-Даби диалог, возможно, в ближайшие месяцы приведет к заключению мира, а также к достижению договоренности по Зангезурскому коридору. По итогам встречи стороны провели подробные обсуждения по всем аспектам нормализации отношений, включая делимитацию границ, открытие Зангезурского коридора, мирный договор и другие вопросы. Было достигнуто общее согласие о продолжении переговоров в различных форматах.

Важным моментом является то, что стороны вновь выбрали формат прямых переговоров без участия посредников. Выбор Абу-Даби в качестве места встречи объясняется тем, что Объединенные Арабские Эмираты поддерживают партнерские отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном и при этом являются нейтральной страной, далекой от геополитических интриг на Южном Кавказе. Директор ереванского независимого аналитического центра — Центра региональных исследований — Ричард Киракосян в интервью Euronews заявил, что приближение Армении и Азербайджана к подписанию мирного соглашения без участия России происходит на фоне ослабления позиций Москвы на Южном Кавказе. По его словам, агрессивная война, развязанная против Украины, затянулась и ослабила Россию, что привело к потере позиций Кремля в регионе. Киракосян считает, что отход России от региона не является ее инициативой: наоборот, Баку и Ереван сами отдаляются от Кремля, поскольку их отношения с Москвой значительно ухудшились. Аналитик отметил, что проведение встречи в Абу-Даби сразу после первого визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и его переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле не случайность. По его словам, в ходе этих переговоров был достигнут «поразительный прогресс». Киракосян заявил, что за последние годы Армения осознала, насколько бессмысленно полагаться на Россию в качестве союзника. «Но могу сказать, что сегодня Армения и Азербайджан разделяют политику по устранению гегемонии России на Южном Кавказе», — добавил он.