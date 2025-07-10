Мерц жестко обратился к Трампу, Фицо и Путину

Как сообщает The Guardian, это заявление прозвучало в рамках выступления Мерца на Конференции по вопросам восстановления Украины, прошедшей в Риме.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо прекратить блокирование 18-го пакета санкций против Российской Федерации.

Он напомнил, что Украина выразила готовность к переговорам с Россией, поскольку стремится к справедливому миру. Однако Москва ежедневно демонстрирует решимость продолжать жестокую агрессию.

Канцлер считает, что политическим долгом Европы является усиление давления на Москву, чтобы изменить расчеты Путина и посадить его за стол переговоров.

«Послание достаточно простое: мы не сдадимся», — подчеркнул Мерц.

Он также обратился напрямую к Вашингтону и президенту США Дональду Трампу, призвав Америку сохранять единство с Европой.

«Мы на одной странице и стремимся к стабильному политическому порядку в мире... Оставайтесь с нами — на этой стороне и на этой странице нашей общей истории», — заявил канцлер.

Говоря о восстановлении Украины после войны, Мерц провел исторические параллели с послевоенным восстановлением Германии. Он отметил, что созданный Украинский фонд развития бизнеса во многом вдохновлен немецким опытом, а Киев может рассчитывать на широкую международную поддержку.

«Я не хочу проводить обманчивые исторические параллели, но некоторые рецепты того времени по-прежнему актуальны, когда мы говорим о восстановлении Украины», — добавил он.

Кроме того, он выразил намерение углубить оборонно-промышленное сотрудничество между странами и подтвердил поддержку будущего членства Украины в Европейском союзе.

«Чтобы не было сомнений: мы полностью поддерживаем путь Украины к членству в ЕС», — заявил канцлер.

Словакия продолжает препятствовать принятию новых санкций в отношении РФ, выражая недовольство планами ЕС по ограничению импорта российского газа.