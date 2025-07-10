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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Теракт в Израиле: есть погибший

16:10 629

В районе перекрестка Гуш-Эцион к югу от Иерусалима произошел теракт, сообщают израильские СМИ. Инцидент имел место на территории торгового центра «Рами Леви».

По данным СМИ, в результате нападения был убит молодой человек в возрасте около 20 лет.

Отмечается, что группа вооруженных ножами людей совершила нападение на израильтян. По ним был открыт огонь. В МАДА заявили, что террористы нейтрализованы.

«Двое террористов, совершивших нападение, ликвидированы находившимися на месте сотрудниками служб безопасности. Возле тела одного из террористов обнаружено огнестрельное оружие и нож», - говорится в сообщении организации.

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